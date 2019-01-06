Трамп подтвердил сообщения о ликвидации боевика «Аль-Каиды»*

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:13:11+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что американскими войсками были ликвидирован один из боевиков экстремистской организации "Аль-Каида"*. Речь идет о Джамале аль-Бадауи, который в 2000 году организовал нападение на эсминец USS Cole.

Напомним, что тогда в результате подрыва корабля в порту Адена погибли 17 американских моряков, еще порядка 40 получили ранения. Организатор теракта дважды был заключен под стражу и дважды сбегал из тюрьмы. В 2007 году аль-Бадауи добровольно сдался властям Йемена, но был отпущен на свободу в обмен на отказ от участия в деятельности "Аль-Каиды"*.

"Наши великолепные военнослужащие восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим при трусливой атаке на эсминец Cole. Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

В центральном командовании Вооруженных сил США уточнили, что смерть боевика была зафиксирована еще 1 января. Он погиб в результате точечного удара по провинции Мариб.

"Наша работа против "Аль-Каиды"* продолжается", - добавил Трамп.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад ВС США ликвидировали также одного из лидеров этой террористической группировки по имени Абу Афган аль-Масри

* - запрещенная в России террористическая организация.