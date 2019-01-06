Самолеты ВС Израиля атаковали военные посты ХАМАС в секторе Газа

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:59:49+03:00

Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров с привязанной к ним взрывчаткой

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Боевые вертолеты армии обороны Израиля атаковали два военных поста исламистского движения ХАМАС, расположенные на территории сектора Газа. Удары были произведены в ответ на запуск со стороны Палестины воздушных шаров с привязанным к ним взрывным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Израиля.

"В ответ на попытку нападения вертолеты IDF нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе. ХАМАС будет нести ответственность за последствия своих действий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в Twitter.

Атака стала ответом на запуск шаров со взрывчаткой.Фото: Israel Defense ForcesФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Сайт kp.ru писал о том, что ранее палестинские движения уже запускали опасные предметы в сторону еврейского государства. Так, например, в октябре прошлого года границу пересекли воздушные шары с привязанными к ним горящими предметами.