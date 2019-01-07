В Совфеде прокомментировали новые публикации британских СМИ по делу Скрипалей
Новые публикации британских СМИ по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются "полным бредом". Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич.
Напомним, что ранее газета Telegraph со ссылкой на некие источники сообщила о новых деталях в расследовании инцидента в Солсбери. Так, в материале говорится о том, что на настоящий момент британской стороне якобы достоверно известен список всех людей, причастных к отравлению Скрипалей.
"Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального. Мы уже тысячу раз просили представить хоть какие-нибудь доказательства нашего участия в этом деле – в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения", - прокомментировал статью сенатор.
При этом новость о том, что британским спецслужбам известны личности большинства сотрудников ГРУ, посещавших иностранные государства с секретными миссиями, Клинцевич назвал "верхом непрофессионализма".
Он подчеркнул, что не стоит хвастаться тем, что невозможно подтвердить или опровергнуть. Лондон до сих пор не предоставил Москве каких-либо доказательств приписываемой России "причастности" к инциденту в Солсбери, а все эти статьи, по мнению сенатора, публикуются с целью придания делу правдоподобности, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Сразу после инцидента королевство огульно обвинило в случившемся Россию и выслало с территории страны десятки наших дипломатов
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»