Путин встретил Рождество в храме, где был крещен

7 Янв. 2019 2019-01-07T00:37:07+03:00

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Президент России Владимир Путин традиционно встретил Рождество в одном из храмов нашей огромной страны. В этом году выбор главы государства пал на Спасо-Преображенский собор, расположенный в Санкт-Петербурге. Именно здесь в 1952 году состоялось его крещение.

Владимир Владимирович отстоял все богослужение вместе с прихожанами храма. Видеотрансляцию с места событий можно посмотреть на нашем сайте.

Стоит отметить, что ночь с 6 на 7 декабря президент всегда проводит за пределами столицы. Каждый раз глава государства посещает различные храмы, так или иначе связанные с его личной историей и семьей.

Так, например, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Путин провел Рождество в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге. Много лет назад именно здесь на Моховой улице крестился отец политика.