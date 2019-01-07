2019-01-07T00:37:07+03:00
Политика

Путин встретил Рождество в храме, где был крещен

Президент России отстоял литургию вместе с прихожанами Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-ПетербургеВладимир Путин празднует Рождество в Санкт-ПетербургеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин традиционно встретил Рождество в одном из храмов нашей огромной страны. В этом году выбор главы государства пал на Спасо-Преображенский собор, расположенный в Санкт-Петербурге. Именно здесь в 1952 году состоялось его крещение.

Владимир Владимирович отстоял все богослужение вместе с прихожанами храма. Видеотрансляцию с места событий можно посмотреть на нашем сайте.

Стоит отметить, что ночь с 6 на 7 декабря президент всегда проводит за пределами столицы. Каждый раз глава государства посещает различные храмы, так или иначе связанные с его личной историей и семьей.

Так, например, как писал сайт kp.ru, в прошлом году Путин провел Рождество в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге. Много лет назад именно здесь на Моховой улице крестился отец политика.

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