2019-01-07T00:53:23+03:00
Происшествия

Спасатели нашли сноубордистов, сбившихся с маршрута на Эльбрусе

По данным МЧС, молодые люди покинули трассу и катались в запрещенных для этого местах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Группа сноубордистов заблудилась на ЭльбрусеГруппа сноубордистов заблудилась на ЭльбрусеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Спасатели нашли двух сноубордистов, заблудившихся в районе Гара-Баши на горе Эльбрус в воскресенье, 6 января. Об этом сообщил начальник местного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

Согласно данным ведомства, сообщение о потерявшихся сноубордистах поступило в экстренные службы вечером в воскресенье около 20:00 по мск. Молодые люди сбились с пути на высоте порядка 3500 метров и решили попросить о помощи.

На поиски спортсменов были отправлены девять спасателей Эльбрусского высокогорного отряда. Заблудившихся сноубордистов нашли на склонах спустя всего час после первого сообщения об инциденте.

"Это парень и девушка, которые ушли за ограждения лыжных трасс в сторону ущелья Гара-Баши и катались в запрещенных для катания местах. Их транспортировка до поляны Азау может продлится до полуночи",- цитирует ТАСС Гулиева.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года двое молодых людей заблудились также в сочинских горах. Юноши хотели посмотреть на водопады, но не смогли найти обратную дорогу в темноте.

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