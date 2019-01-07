В Польше произошло ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами

7 Янв. 2019 2019-01-07T01:20:05+03:00

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Крупное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 6 января, в Польше. В аварии были задействованы легковой автомобиль, грузовик, а также автобус с туристами из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.

Согласно данным правоохранителей, в районе Домостова водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу движения. Легковой автомобиль Hyundai, направлявшийся в сторону Жешува, не успел уйти от столкновения и врезался в прицеп.

В момент инцидента в машине находилась семья из Люблинского воеводства. Ее глава - 40-летний мужчина, погиб на месте. Супруга в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, однако позже также скончалась. У них осталось двое детей в возрасте 2 и 11 лет, которые находились в иномарке при столкновении.

Также в аварии был задействован автобус с белорусскими туристами, который съехал в придорожную яму в попытке уйти от удара. В результате случившегося транспортное средство накренилось на бок, однако никто из 56 человек, включая двух водителей, не пострадал, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ДТП с туристическим автобусом произошло и в самой Белоруссии. Перевозившая граждан России машина слетела в кювет и перевернулась. Медицинская помощь понадобилась лишь одному человеку.