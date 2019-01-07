2019-01-07T01:53:36+03:00
Политика

Песков объяснил появление пластыря на пальце Путина

По словам представителя Кремля, президент России просто порезался
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин встретил Рождество в петербургском соборе. Фото: Александр Демьянчук/ТАССПутин встретил Рождество в петербургском соборе. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Этой ночью президент России Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где принял участие в праздничном богослужении по случаю Рождества Христова. Стоит отметить, что сам глава государства пришел на церемонию с травмой - на пальце политика виднелся пластырь.

Повреждение большого пальца левой руки Владимира Владимировича, конечно же, заметили журналисты и обратились с вопросами к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Представитель Кремля поспешил успокоить прессу и заявил, что это всего лишь бытовая травма.

"Порезался, как любой может", - сказал Песков.

Песков объяснил, почему у Путина перевязан палец. Фото:Александр Демьянчук/ТАСС

Песков объяснил, почему у Путина перевязан палец. Фото:Александр Демьянчук/ТАСС

Между тем, напомним, что Путин из года в год проводит рождественские ночи за богослужениями в российских храмах. В этот раз он решил посетить церемонию в петербургском соборе, где сам был крещен много лет назад.

Видеотрансляцию с места проведения литургии можно посмотреть на сайте kp.ru.

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