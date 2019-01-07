Экс-глава WADA назвал линчевателями тех, кто требует наказать Россию

7 Янв. 2019 2019-01-07T02:16:57+03:00

Ричард Паунд указал на то, что сейчас важно расследовать случаи применения допинга, а не просто "казнить кого-то без всякого правосудия"

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Первый президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд раскритиковал общественность за то, что она требует немедленно наказать Россию за непредоставление данных Московской антидопинговой лаборатории в установленный срок.

Сайт kp.ru писал о том, что пробы спортсменов должны были быть переданы WADA до 31 декабря 2018 года, однако эксперты не успели закончить работу, поскольку их оборудование не соответствовало законодательству РФ.

Паунд указал на то, что большинство "критиков" недостаточно знакомо с проблемой, чтобы столь резко ее осуждать, другие же вовсе не соизволили ознакомиться с какой-либо информацией по обсуждаемой теме.

"Линчеватели — это буйные банды, преследующие одну цель — казнить кого-то без всякого правосудия. Большая часть реакции на неспособность России предоставить доступ к данным Московской лаборатории к сроку <...> содержит все признаки толпы линчевателей", - цитирует Inside the Games экс-главу WADA.

Первый президент агентства также выразил обеспокоенность тем фактом, что даже ответственные организации упорно игнорируют все правила и побуждают других придерживаться неверной точки зрения. По словам Паунда, настоящая цель всего процесса заключается в том, чтобы получить допинг-пробы, проанализировать их и положить конец этому расследованию.