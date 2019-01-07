2019-01-07T02:33:54+03:00
Происшествия

Сербские спасатели освободили россиян из-под снежного завала в горах

Супруги пытались проехать в Черногорию, но их автомобиль увяз в сугробах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели эвакуировали двух россиян, застрявших в горах СербииСпасатели эвакуировали двух россиян, застрявших в горах СербииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двое россиян оказались под снежным завалом в районе горного массива Голия в Сербии. Автомобиль супругов увяз в сугробах, и вызволять их из "плена" пришлось сотрудникам местной службы спасения.

Известно, что экстренные службы получили сигнал с просьбой о помощи около двух часов ночи. О ситуации россиян поведали сотрудники консульства нашей страны в Сербии. Они рассказали, что супруги хотели посетить Черногорию, однако навигатор повел их через второстепенные дороги. В ту ночь обильно шел снег - высота снежного покрова в регионе превысила один метр, и автомобиль просто замело.

"Во взаимодействии полицией города Иваница спасатели вступили в контакт с гражданами России, которые рассказали, что у них достаточно топлива, чтобы прогревать машину и ждать помощи. Используя полученные координаты, спасатели нашли супругов и успешно спасли их из снежного заноса, после чего эвакуировали в Иваницу", - передает ТАСС со ссылкой на Горную службу спасения.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в снежный плен попали также посетители сочинского горнолыжного курорта. Трое мужчин решили покататься на закрытой трассе и случайно спровоцировали лавину. Выбраться живым удалось лишь одному из лыжников, двоих его друзей позже нашли спасатели.

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