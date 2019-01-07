В Дубае в третий раз загорелся небоскреб «Факел»

7 Янв. 2019 2019-01-07T02:51:28+03:00

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Жилой небоскрёб The Torch ("Факел"), расположенный в одном из районов Дубая, загорелся уже в третий раз с момента возведения. В этот раз пожар был небольшим, а потому обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Отмечается, что возгорание возникло в сауне тренажерного зала вечером в субботу, 5 января. Жителей небоскреба тут же эвакуировали, а на место происшествия оперативно прибыли сотрудники службы гражданской обороны. Им удалось предотвратить распространение огня и потушить пожар. Согласно данным издания National, уже в воскресенье утром все жильцы башни смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее этот же небоскреб полыхал в феврале 2015 года. Тогда пожар начался на 51 этаже, а через несколько лет - в августе 2017-го, пламя охватило 38 этажей. Причиной возникновения возгорания стал непотушенный окурок.