Япония ввела налог на выезд иностранцев из страны

7 Янв. 2019 2019-01-07T03:22:34+03:00

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С понедельника, 7 января, Япония начнет взымать с иностранных туристов дополнительный налог в размере около девяти долларов за выезд из страны. Этот сбор будет автоматически включаться в стоимость обратного билета на самолет или судно, а потому путешественникам не придется об этом беспокоиться.

Исключением являются лишь иностранцы, использующие для передвижения частные самолеты. Таким пассажирам необходимо будет оплачивать налог непосредственно перед вылетом. При этом от уплаты пошлины вовсе освобождаются дети до двух лет, транзитные пассажиры, депортируемые туристы и те люди, которые оказались в стране из-за чрезвычайных обстоятельства, например, в результате экстренной посадки самолета.

Ожидается, что нововведение будет ежегодно приносить в бюджет страны около 460 млн долларов. Власти Японии планируют потратить эти средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио и установку системы распознавания лиц в крупных городах. Также часть полученных денег будет направлена на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно новый налог для туристов решили ввести и турецкие власти. Речь идет о сборах в размере 1,5 евро, которые будут взиматься за обеспечение безопасности авиаперелетов.