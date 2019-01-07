В Киеве назвали "болезненным" одно из положений томоса об автокефалии

7 Янв. 2019 2019-01-07T03:46:51+03:00

Речь идет о запрете на создание структур "новой" украинской церкви за рубежом

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Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега заявил, что в томосе об автокефалии "новой" Православной церкви Украины имеется по меньшей мере одно "болезненное" положение. Речь идет о пункте, который запрещает раскольническому объединению создавать свои структуры за пределами страны.

По словам Буреги, ни в одном из ранее издававшихся томосов таких требований не содержалось.

"В томосе же от 5 января четко сказано, что юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины. Киевский митрополит не может поставлять епископов или основывать приходы за пределами государства", - говорится в статье теолога для издания "Левый берег".

Там же подчеркивается, что все церковные структуры, существующие за пределами Украины, теперь должны быть переданы под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Напомним, что ранее 6 января епископ Варфоломей передал посох и подписанный им указ о независимости "новой" церкви главе новообразования Епифанию Думенко.

Сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье томос доставили из Стамбула в аэропорт Борисполя, а оттуда кортежем отправили в Софийский собор в Киеве. Ожидается, что 7 января документ будет представлен всему народу Украины.