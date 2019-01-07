Немцы считают Россию и США главными угрозами для мировой безопасности

7 Янв. 2019 2019-01-07T04:57:38+03:00

Также в список самых опасных стран, по мнению жителей Германии, входят КНДР, Турция, Саудовская Аравия и Китай

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Россия и Соединенные Штаты являются самыми опасными странами, угрожающими мировой безопасности. Согласно данным немецкого исследовательского института Forsa, именно так считает большинство жителей Германии.

На вопрос считаете ли вы Россию самой опасной страной в мире, 56% опрошенных ответили утвердительно. В случае с США "да" сказали 55% респондентом. Дальше в списке идут КНДР (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%).

Стоит отметить, что чаще всего наше государство выбирали сторонники союза партий ХДС/ХСС (59%) и Свободной демократической партии Германии (66%). За США же охотнее всего голосовали приверженцы политики Социал-демократической партии Германии (63%) и Левой партии (82%), передает издание Bild.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в самом Вашингтоне также видят некую угрозу, якобы исходящую со стороны России. Американцев особенно тревожит мощный военный потенциал нашей страны.