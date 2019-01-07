Болтон озвучил условия вывода войск США с территории Сирии

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:11:20+03:00

Речь идет об обеспечении безопасности Израиля и других союзников Вашингтона в регионе

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Вывод американских войск с территории Сирии может быть осуществлен в полной мере лишь в том случае, если будет обеспечена безопасность Израиля и других союзников Вашингтоне на Ближнем Востоке. Такое заявление помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в Иерусалиме.

"С северо-востока Сирии это (вывод войск - прим. ред) надо сделать таким образом, чтобы обрести уверенность в поражении ИГ* и невозможности возрождения этой угрозы против нас, обеспечить защиту Израиля и наших друзей в регионе, а также позаботиться о тех, кто сражался с нами", - сказал Болтон.

При этом он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывал поддержку Израилю на право самообороны, передает ТАСС.

Напомним, что в середине декабря прошлого года американский лидер объявил о полной победе над террористами в Сирии, а после приказал вывести с территории республики все войска.

Сайт kp.ru писал о том, что в России изначально усомнились в таком намерении Вашингтона и предложили понаблюдать за происходящим. И, действительно, через некоторое время американцы начали ставить условия для вывода войск.