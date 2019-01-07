Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"
В это воскресенье, 6 января, в американском штате Мичиган на льду схлестнулись две выдающиеся хоккейные команды "Вашингтон" и "Детройт". Победителем этого матча стал клуб "Кэпиталз", который обыграл соперников на их же территории со счетом 3:2.
Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны "Детройта" отличились Энтони Манта и Филип Гронек, от команды "Вашингтон" шайбы в ворота забили Том Уилсон, Трэвис Бойд и Михал Кемпны.
Также стоит отметить игры еще нескольких членов клуба-победителя, а именно российского форварда Александра Овечкина и другого нашего соотечественника Евгения Кузнецова. Первый спортсмен запомнился зрелищной голевой передачей, а второй - сразу двумя. Первая из них позволила Кузнецову достичь отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Об этом ХК "Вашингтон" оперативно сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что летом прошлого года именно команда "Кэпиталз" стала обладателем кубка Стэнли. Сайт kp.ru писал о том, что для российских хоккеистов Овечкина, Кузнецова и Дмитрия Орлова это было впервые.