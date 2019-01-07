2019-01-07T05:29:28+03:00
Спорт

Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"

"Рэд Уингз" проиграли "Кэпиталз" со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата НХЛ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону»Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 6 января, в американском штате Мичиган на льду схлестнулись две выдающиеся хоккейные команды "Вашингтон" и "Детройт". Победителем этого матча стал клуб "Кэпиталз", который обыграл соперников на их же территории со счетом 3:2.

Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны "Детройта" отличились Энтони Манта и Филип Гронек, от команды "Вашингтон" шайбы в ворота забили Том Уилсон, Трэвис Бойд и Михал Кемпны.

Также стоит отметить игры еще нескольких членов клуба-победителя, а именно российского форварда Александра Овечкина и другого нашего соотечественника Евгения Кузнецова. Первый спортсмен запомнился зрелищной голевой передачей, а второй - сразу двумя. Первая из них позволила Кузнецову достичь отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Об этом ХК "Вашингтон" оперативно сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что летом прошлого года именно команда "Кэпиталз" стала обладателем кубка Стэнли. Сайт kp.ru писал о том, что для российских хоккеистов Овечкина, Кузнецова и Дмитрия Орлова это было впервые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы
Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» завоевал «Золотой глобус»
Майкл Дуглас стал обладателем еще одного "Золотого глобуса"
В Испании 15-летний школьник выиграл 200 тысяч евро в лотерею
Болтон озвучил условия вывода войск США с территории Сирии
Немцы считают Россию и США главными угрозами для мировой безопасности
Мэй рассказала, когда состоится парламентское голосование по Brexit
В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года
Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»
В Киеве назвали "болезненным" одно из положений томоса об автокефалии
Япония ввела налог на выезд иностранцев из страны
Трамп заявил, что стена на границе США с Мексикой будет стальной
В Дубае в третий раз загорелся небоскреб «Факел»