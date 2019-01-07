Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:29:28+03:00

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В это воскресенье, 6 января, в американском штате Мичиган на льду схлестнулись две выдающиеся хоккейные команды "Вашингтон" и "Детройт". Победителем этого матча стал клуб "Кэпиталз", который обыграл соперников на их же территории со счетом 3:2.

Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны "Детройта" отличились Энтони Манта и Филип Гронек, от команды "Вашингтон" шайбы в ворота забили Том Уилсон, Трэвис Бойд и Михал Кемпны.

Также стоит отметить игры еще нескольких членов клуба-победителя, а именно российского форварда Александра Овечкина и другого нашего соотечественника Евгения Кузнецова. Первый спортсмен запомнился зрелищной голевой передачей, а второй - сразу двумя. Первая из них позволила Кузнецову достичь отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Об этом ХК "Вашингтон" оперативно сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что летом прошлого года именно команда "Кэпиталз" стала обладателем кубка Стэнли. Сайт kp.ru писал о том, что для российских хоккеистов Овечкина, Кузнецова и Дмитрия Орлова это было впервые.