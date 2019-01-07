В Испании 15-летний школьник выиграл 200 тысяч евро в лотерею

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:43:29+03:00

Подросток признался, что пока не знает, как поступить с такой крупной суммой денег

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В Испании воскресный розыгрыш традиционной лотереи ознаменовался победой 15-летнего школьника, который выиграл 200 тысяч евро. Приехавший в Барселону из Румынии подросток купил билетов всего за 20 евро и получил обратно в тысячу раз больше.

"Я не знаю, что сделаю с деньгами. Возможно, куплю новый телефон или вложусь в небольшую квартиру", - цитирует юношу газета El Pais.

Стоит отметить, что на каждом билете данной ежегодной лотереи указывается пятизначный номер, при этом зачастую они повторяются, а сумма выигрыша потом распределяется в равных частях между всеми счастливчиками.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в России также прошел беспрецедентный розыгрыш - на кону стоял целый миллиард рублей. По итогам победителей оказалось двое - житель Свердловской области и петербуржец. Однако ни один из них пока не обратился за своими деньгами.