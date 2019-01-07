Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:23:28+03:00

В ходе тушения пожара с пятого этажа здания были спасены шесть человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Сам пожар в здании на Кронштадтском бульваре к настоящему моменту уже потушен

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Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям спасли шесть человек во время пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по столице.

На сайте МЧС уточняется, что информация о возгорании на Кронштадском бульваре поступила в дежурную смену в ночь на понедельник, 7 января, примерно в 3:40 по мск. Прибывшие на место инцидента пожарные выяснили, что огонь возник в трехкомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома и распространился на площади 10 квадратных метров.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребёнок. Спасённых осматривают медики", — сообщили в ведомстве.

Локализовать пожар удалось к 4:15, а через пять минут он был уже полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее пожар возник также в нежилом одноэтажном здании в центре Москвы. К моменту приезда сотрудников МЧС огонь охватил уже около 450 квадратных метров.