Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы
Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям спасли шесть человек во время пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по столице.
На сайте МЧС уточняется, что информация о возгорании на Кронштадском бульваре поступила в дежурную смену в ночь на понедельник, 7 января, примерно в 3:40 по мск. Прибывшие на место инцидента пожарные выяснили, что огонь возник в трехкомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома и распространился на площади 10 квадратных метров.
"В ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребёнок. Спасённых осматривают медики", — сообщили в ведомстве.
Локализовать пожар удалось к 4:15, а через пять минут он был уже полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее пожар возник также в нежилом одноэтажном здании в центре Москвы. К моменту приезда сотрудников МЧС огонь охватил уже около 450 квадратных метров.