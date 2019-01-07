В США ищут людей, способных жить на острове без Wi-Fi и телевизора

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:49:53+03:00

На небольшом острове в центре залива Сан-Пабло есть маяк и небольшая гостиница Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Откликнувшимся на объявление гражданам работодатели готовы предложить 130 тысяч долларов в год за работу в гостинице

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Владельцы небольшой гостиницы, расположенной на маленьком острове близ Сан-Франциско, ищут людей, которые согласились бы жить и работать в месте, не имеющем доступа к Wi-Fi и даже телевизора.

Речь идет о клочке суши в центре залива Сан-Пабло. Здесь есть маяк и небольшая гостиница, работающая четыре дня в неделю, а больше ничего и нет. Сейчас за островом присматривают Че Роджерс и Джиллиан Микер, однако в скором времени они планируют оставить свои обязанности и доверить заботу о постояльцах кому-нибудь другому.

Новым хранителям гостиницы придется делать всю работу, включая уборку, готовку, работу на стойке регистрации и даже бухгалтерию. Также этим людям нужно будет перевозить гостей на остров и обратно, поэтому одним из главных условий для принятия на работу является наличие лицензии на управление катером.

Взамен же паре счастливчиков предложат жилье, бесплатное питание и зарплату в размере около 130 000 тысяч в год. Согласно данным Travel And Leisure, отбор кандидатов начнется в апреле этого года.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее необычная вакансия была открыта также на сайте белорусской авиакомпании "Белавиа". Перевозчик искал бортпроводников, имеющих опыт сражений в танковом симуляторе World of Tanks не менее 2 тысяч боев.