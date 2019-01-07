В США ищут людей, способных жить на острове без Wi-Fi и телевизора
Владельцы небольшой гостиницы, расположенной на маленьком острове близ Сан-Франциско, ищут людей, которые согласились бы жить и работать в месте, не имеющем доступа к Wi-Fi и даже телевизора.
Речь идет о клочке суши в центре залива Сан-Пабло. Здесь есть маяк и небольшая гостиница, работающая четыре дня в неделю, а больше ничего и нет. Сейчас за островом присматривают Че Роджерс и Джиллиан Микер, однако в скором времени они планируют оставить свои обязанности и доверить заботу о постояльцах кому-нибудь другому.
Новым хранителям гостиницы придется делать всю работу, включая уборку, готовку, работу на стойке регистрации и даже бухгалтерию. Также этим людям нужно будет перевозить гостей на остров и обратно, поэтому одним из главных условий для принятия на работу является наличие лицензии на управление катером.
Взамен же паре счастливчиков предложат жилье, бесплатное питание и зарплату в размере около 130 000 тысяч в год. Согласно данным Travel And Leisure, отбор кандидатов начнется в апреле этого года.
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