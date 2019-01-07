2019-01-07T07:39:56+03:00
Политика

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике парламент страны

Мадуро назвал Национальную ассамблею "бесполезной и незаконной", после чего заявил, что парламентарии пытаются сместить с поста президента
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал Национальную ассамблею - единственную палату парламента страны. Глава государства заявил, что парламент является бесполезным "для удовлетворения национальных интересов" и находится вне закона.

"Они опять, думаю, в десятый раз пытаются сместить законного президента, узурпируя волю народа", - заявил Мадуро в интервью телеканалу Venezolana de Television. Стоит отметить, что в настоящий момент большинство в Национальной ассамблее составляют политические противники Мадуро.

Ранее новый председатель парламента Хуан Гуайдо предложил создать в стране переходное правительство с целью восстановления в Венесуэле демократии. В Госдепе США, в свою очередь, заявили, что считают Национальную ассамблею единственным легитимным органом власти в южноамериканской республике.

Николас Мадуро вновь вступит в должность президента страны 10 января. Страны "Группы Лимы", за исключением Мексики, в эту пятницу заявили о непризнании его нового срока. В документе, подписанном представителями Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили, содержится призыв к Мадуро не занимать пост президента и передать полномочия Национальной ассамблее.

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