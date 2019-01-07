2019-01-07T07:58:16+03:00
Политика

Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из Сектора Газа

На юге страны сработали системы оповещения о воздушной тревоге
Александр ДЖУМАЕВ
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Средства ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную из Сектора ГазаСредства ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную из Сектора ГазаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Средства ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную из Сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ) в своем аккаунте в Twitter.

"Запуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля был идентифицирован, ракета была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении. Ранее на территории юга страны в окрестностях города Ашкелон и регионального совета Хоф-Ашкелон прозвучали сирены воздушной тревоги.

Сайт kp.ru ранее сообщал об авиаударе, нанесенном ВВС Израиля по позициям радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа. Пресс-служба АОИ заявила, что авиаудар был нанесен в ответ на попытку атаковать израильскую территорию с помощью взрывного устройства, которое было привязано к воздушным шарам. Бомба была обезврежена с помощью роботов-саперов израильской армии.

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