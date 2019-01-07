2019-01-07T08:21:22+03:00
Политика

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое

В качестве вероятных мест проведения саммита называются Индонезия, Монголия, Гавайи и пограничная зона Пханмунджом
Александр ДЖУМАЕВ
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Первая встреча лидеров США и КНДР прошла в июне прошлого года в СингапуреПервая встреча лидеров США и КНДР прошла в июне прошлого года в СингапуреФото: REUTERS
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Представители США и Северной Кореи обсуждают место проведения второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как сообщает издание Bloomberg, встреча представителей Вашингтона и Пхеньяна прошла в Ханое.

По данным южнокорейской газеты Munhwa Ilbo, на которые ссылается американское издание, представители Вашингтона и Пхеньяна также обсудили сроки проведения встречи. В качестве потенциального места, где может быть проведена встреча двух лидеров, также рассматриваются Индонезия, Монголия, Гавайи и пограничный пункт Пахнмунджом, расположенный на границе между КНДР и Южной Кореей.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что не исключает проведение подобного саммита в ближайшее время. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что готов встретиться с Трампом в любое время.

Первая встреча лидеров США и КНДР прошла в июне прошлого года в Сингапуре. По ее итогам Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, тогда как Вашингтон обязался в ответ предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

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