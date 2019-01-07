2019-01-07T08:52:20+03:00
Общество

В России вступил в силу закон об увеличении периода уплаты штрафов со скидкой

Отныне данный срок подлежит продлению в случае несвоевременной отправки гражданину извещения о штрафе
Александр ДЖУМАЕВ
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Согласно новой норме, 20-дневный срок, в течение которого автолюбитель может уплатить назначенный ему штраф со скидкой, может быть продлен по решению суда или компетентных органов при условии несвоевременной отправки извещенияСогласно новой норме, 20-дневный срок, в течение которого автолюбитель может уплатить назначенный ему штраф со скидкой, может быть продлен по решению суда или компетентных органов при условии несвоевременной отправки извещенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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По истечении установленного законом срока в России вступил в силу закон о продлении 20-дневного льготного периода оплаты автомобильного штрафа в случае, если извещение о штрафе пришло с опозданием.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря прошлого года. Согласно новой норме, 20-дневный срок, в течение которого автолюбитель может уплатить назначенный ему штраф со скидкой, может быть продлен по решению суда или компетентных органов при условии несвоевременной отправки извещения. Для этого гражданин, привлеченный к ответственности, должен будет подать заявление о том, что извещение о штрафе он получил с опозданием.

В настоящий момент автолюбители имеют право оплатить только половину суммы штрафа в течение 20 дней после его наложения.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник, данная норма фактически не вводит ничего нового, поскольку в конце 2017 года Конституционный суд России признал неконституционной часть соответствующей статьи КоАП, в которой указывалось на то, что автолюбитель не может продлить срок оплаты штрафа со скидкой при условии несвоевременной отправки уведомленияя о нем.

"Решение Конституционного суда имеет прямое действие, поэтому данная процедура, когда суд или должностное лицо могут продлять для водителя срок льготной оплаты штрафа, действует уже больше года", - приводит РИА Новости слова своего источника.

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