Немецкая полиция провела обыск по делу об утечке личных данных политиков
Полиция Германии провела обыск в квартире жителя города Хайльбронн, расположенного на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг. Молодой человек ранее сообщил о том, что знаком с хакером, который, предположительно, ранее выложил в сеть личные данные ряда немецких политиков и знаменитостей.
Как сообщает телеканал ARD, мужчина, у которого был проведен обыск, в настоящий момент проходит по делу об утечке данных в качестве свидетеля. По предварительным данным, он работает в сфере информационных технологий; полицейские уже допросили его.
Сайт kp.ru ранее сообщал об утечке персональных данных ряда немецких политиков, а также партийной документации. В сеть попали номера телефонов, адреса, номера банковских счетов и кредитных карт, а также переписка ряда политиков, представляющих почти все политические партии Германии. Злоумышленники также опубликовали внутрипартийную документацию некоторых политических движений: списки участников партийных съездов и заявки на участие в различных закрытых мероприятий.