Немецкая полиция провела обыск по делу об утечке личных данных политиков

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:40:15+03:00

В настоящий момент полицейские ведут допрос мужчины, который предположительно знаком с ответственным за взлом хакером

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Полиция Германии провела обыск в квартире жителя города Хайльбронн, расположенного на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг. Молодой человек ранее сообщил о том, что знаком с хакером, который, предположительно, ранее выложил в сеть личные данные ряда немецких политиков и знаменитостей.

Как сообщает телеканал ARD, мужчина, у которого был проведен обыск, в настоящий момент проходит по делу об утечке данных в качестве свидетеля. По предварительным данным, он работает в сфере информационных технологий; полицейские уже допросили его.

Сайт kp.ru ранее сообщал об утечке персональных данных ряда немецких политиков, а также партийной документации. В сеть попали номера телефонов, адреса, номера банковских счетов и кредитных карт, а также переписка ряда политиков, представляющих почти все политические партии Германии. Злоумышленники также опубликовали внутрипартийную документацию некоторых политических движений: списки участников партийных съездов и заявки на участие в различных закрытых мероприятий.