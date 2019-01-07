2019-01-07T10:56:58+03:00
Общество

В России могут вдвое повысить МРОТ

Александр ДЖУМАЕВ
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Вместе с тем Шмаков отметил, что текущие размеры МРОТ не соответствуют реальным потребностям россиянВместе с тем Шмаков отметил, что текущие размеры МРОТ не соответствуют реальным потребностям россиянФото: Анастасия Осипова
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Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс нужно внести поправки, определяющие перечень надбавок, которые входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Как заявил Шмаков в интервью "Российской газете", в настоящий момент в России действует постановление Конституционного суда, по которому все надбавки за особые условия труда и проживания входят в МРОТ. Данное постановление, по его словам, было принято благодаря инициативе профсоюзов.

"Следующий шаг - внесение поправок в Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок", - заявил Шмаков. Глава ФНПР также отметил, что за 2018 год организация смогла добиться доведения размера МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации.

Вместе с тем Шмаков отметил, что текущие размеры МРОТ не соответствуют реальным потребностям россиян. "Мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно 25 тысяч рублей", - заявил он, отметив, что расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов, а объем их потребления должен быть пересмотрен.

В настоящий момент потребительская корзина устанавливает расчетные траты на питание в районе 50%. "Чем выше уровень доходов граждан, - поясняет Шмаков, - тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, "закрепляет" граждан в положении бедности", - прокомментировал данный факт Шмаков.

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