2019-01-07T11:16:16+03:00
Политика

В Минобороны РФ сообщили, что за действиями американского корабля в Черном море следит фрегат "Пытливый"

В Минобороны прокомментировали появление корабля ВМС США в Черном море
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: твиттер Шестого флота ВМС СШАФото: твиттер Шестого флота ВМС США
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Министерство обороны России сообщило о действиях сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ России "Пытливый". По словам представителей российского оборонного ведомства, судно контролирует действия корабля ВМС США Fort McHenry, который ранее вошел в Черное море.

По данным Минобороны, американское судно в настоящий момент находится в румынском порту Констанца. В оборонном ведомстве также отметили, что судно вошло в акваторию Черного моря в 21:00 мск 6 января.

Десантный корабль ВМС США Fort McHenry зашел в Черное море вечером в воскресенье, 6 января. На борту корабля находятся бойцы 22-го экспедиционного отряда американского Корпуса морской пехоты. В командовании Шестого флота ВМС США ранее заявили, что визит корабля является рутинным патрулированием с целью обеспечения безопасности в регионе.

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