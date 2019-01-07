В Габоне военные призвали к смене власти в стране

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:35:35+03:00

Военнослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взял под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба, в свою очередь, сейчас находится на лечении

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Военнослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взяли под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страны и восстановлению демократии.

Как сообщает агентство France Presse, обращение было озвучено военными по радио. По состоянию на 11:30 мск 7 января, никакой реакции на их заявления ни от властей Габона, ни от представителей других стран не последовало. Улицы столицы Габона Либервиля и некоторых других городов страны контролируются военнослужащими армии страны, которые осуществляют патрулирование с испольованием бронетехники.

В настоящий момент президентом Габона является Али бен Бонго Ондимба. Он занял пост президента страны в 2009 году по итогам выборов, проведенных после кончины предыдущего главы государства Омара Бонго. В 2016 году Али бен Бонго Ондимба был переизбран на второй срок. Сейчас президент Габона находится в Марокко на лечении.

Ранее сайт kp.ru сообщал об отправке военнослужащих США в Габон в связи с обострением ситуации в стране