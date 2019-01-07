2019-01-07T11:35:35+03:00
Политика

В Габоне военные призвали к смене власти в стране

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба, в свою очередь, сейчас находится на лечении
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Военнослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взял под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страныВоеннослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взял под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Военнослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взяли под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страны и восстановлению демократии.

Как сообщает агентство France Presse, обращение было озвучено военными по радио. По состоянию на 11:30 мск 7 января, никакой реакции на их заявления ни от властей Габона, ни от представителей других стран не последовало. Улицы столицы Габона Либервиля и некоторых других городов страны контролируются военнослужащими армии страны, которые осуществляют патрулирование с испольованием бронетехники.

В настоящий момент президентом Габона является Али бен Бонго Ондимба. Он занял пост президента страны в 2009 году по итогам выборов, проведенных после кончины предыдущего главы государства Омара Бонго. В 2016 году Али бен Бонго Ондимба был переизбран на второй срок. Сейчас президент Габона находится в Марокко на лечении.

Ранее сайт kp.ru сообщал об отправке военнослужащих США в Габон в связи с обострением ситуации в стране

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минобороны РФ сообщили, что за действиями американского корабля в Черном море следит фрегат "Пытливый"
В России могут вдвое повысить МРОТ
Немецкая полиция провела обыск по делу об утечке личных данных политиков
В ВМС США прокомментировали прибытие десантного корабля Fort McHenry в Черное море
Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией
В России вступил в силу закон об увеличении периода уплаты штрафов со скидкой
Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое
Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из Сектора Газа
"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике парламент страны
"Рим" Альфонсо Куарона завоевал "Золотой глобус"
В США ищут людей, способных жить на острове без Wi-Fi и телевизора
Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы
Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» завоевал «Золотой глобус»
Майкл Дуглас стал обладателем еще одного "Золотого глобуса"
В Испании 15-летний школьник выиграл 200 тысяч евро в лотерею
Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"
Болтон озвучил условия вывода войск США с территории Сирии
Немцы считают Россию и США главными угрозами для мировой безопасности
Мэй рассказала, когда состоится парламентское голосование по Brexit
В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года
Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»
В Киеве назвали "болезненным" одно из положений томоса об автокефалии
Япония ввела налог на выезд иностранцев из страны
Трамп заявил, что стена на границе США с Мексикой будет стальной
В Дубае в третий раз загорелся небоскреб «Факел»