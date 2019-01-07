В Габоне военные призвали к смене власти в стране
Военнослужащие армии Габона в понедельник, 7 января, взяли под контроль государственное радио, после чего призвали к созданию Совета по восстановлению страны и восстановлению демократии.
Как сообщает агентство France Presse, обращение было озвучено военными по радио. По состоянию на 11:30 мск 7 января, никакой реакции на их заявления ни от властей Габона, ни от представителей других стран не последовало. Улицы столицы Габона Либервиля и некоторых других городов страны контролируются военнослужащими армии страны, которые осуществляют патрулирование с испольованием бронетехники.
В настоящий момент президентом Габона является Али бен Бонго Ондимба. Он занял пост президента страны в 2009 году по итогам выборов, проведенных после кончины предыдущего главы государства Омара Бонго. В 2016 году Али бен Бонго Ондимба был переизбран на второй срок. Сейчас президент Габона находится в Марокко на лечении.
Ранее сайт kp.ru сообщал об отправке военнослужащих США в Габон в связи с обострением ситуации в стране