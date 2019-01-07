2019-01-07T11:55:10+03:00
Политика

Эксперты журнала The National Interest оценили российское самоходное орудие "Лотос"

Отмечается, что данная разработка является важной вехой для модернизации артиллерии России
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: сайт ЦНИИТОЧМАШФото: сайт ЦНИИТОЧМАШ
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Эксперты американского журнала The National Interest дали оценку новому российскому самоходному орудию 2С42 "Лотос". Специалисты отметили хорошие тактико-технические характеристики самоходки, а также важности создания этого орудия в конексте модернизации артиллерии российской армии.

Согласно сведениям, опубликованным авторами статьи, скорострельность орудия составляет от шести до восьми выстрелов в минуту, тогда как дальность стрельбы самоходки достигает 13 километров. Также в материале отмечается, что для стрельбы из "Лотоса" может использоваться широкий ассортимент боеприпасов калибра 120 мм.

Самоходное орудие "Лотос предназначено для оснащения Воздушно-десантных войск России. Габариты самоходки позволяют перевозить ее в самолете Ил-76, а также десантировать ее в полностью боеготовом состоянии. Предполагается, что государственные испытания "Лотоса" пройдут в 2019 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о публикации первых фото нового орудия в календаре предприятия ЦНИИТОЧМАШ, которое занимается разработкой орудия, на 2019 год.

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