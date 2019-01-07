2019-01-07T12:31:41+03:00
Общество

В берлинских аэропортах прошли забастовки, нарушившие расписание авиарейсов

В аэропортах Тегель и Шенефельд бастовали сотрудники служб безопасности
Александр ДЖУМАЕВ
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Сотрудники служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд провели забастовку в понедельник, 7 январяСотрудники служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд провели забастовку в понедельник, 7 январяФото: REUTERS
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Сотрудники служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд провели забастовку в понедельник, 7 января. В связи с этим в работе аэропортов произошли сбои.

"Забастовка завершилась. В воздушном трафике будут серьезные сбои", - заявили в руководстве аэропортов, призвав пассажиров проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Как сообщает агентство Associated Press, забастовка продлилась 3 часа 45 минут, завершившись в 08:45 по местному времени.

В связи с акцией протеста многие авиакомпании, включая Lufthansa, Ryanair, Easyjet и "Аэрофлот", отменили рейсы, запланированные на утро 7 января, а также перенесли ряд рейсов на более позднее время.

Организатором забастовки работников аэропортов стал профсоюз Ver.di. Отмечается, что основным требованием бастующих является повышение оплаты труда до 20 евро в час.

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