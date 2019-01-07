2019-01-07T12:45:19+03:00
Общество

Заместитель главы ФСИН рассказал о психологическом давлении, испытываемом сотрудниками службы

Александр ДЖУМАЕВ
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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил о повышенной моральной нагрузке, которая ложится на плечи сотрудников ведомстваЗаместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил о повышенной моральной нагрузке, которая ложится на плечи сотрудников ведомстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил о повышенной моральной нагрузке, которая ложится на плечи сотрудников ведомства.

"Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых", - приводит "Интерфакс" слова Максименко.

Заместитель главы ФСИН добавил, что служба уделяет большое внимание психологическому состоянию сотрудников. "Чтобы исправить ситуацию, уже делается немало — в уголовно-исполнительной системе работают более 3000 психологов", - заявил он.

Максименко также рассказал об обеспокоенности ростом числа нападений заключенных на персонал. По мнению представителя руководства ФСИН, это связано с нежеланием сотрудников применять спецсредства даже в крайних случаях. "Потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть", - прокомментировал Максименко подобное поведение сотрудников ФСИН.

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