Появились первые кадры заключительного сезона "Игры престолов"

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:56:11+03:00

Последняя часть популярного сериала выйдет на экраны в апреле этого года [видео]

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Телеканал HBO опубликовал первые кадры восьмого сезона "Игры престолов". Фрагменты заключительного сезона популярного сериала стали частью трейлера главных проектов телеканала, выход которых намечен на 2019 год.

Помимо "Игры престолов", в видео вошли кадры из таких сериалов, как "Настоящий детектив", "Большая маленькая ложь" и "Хранители".

Первые кадры последнего сезона Игры престолов.

Выход на экраны последнего сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Данный сериал снимается с 2011 года по мотивам произведений писателя Джорджа Мартина. Популярность сериалу принес захватывающий сюжет: перипетии саги, включая неожиданные смерти некоторых главных героев, не раз становились объектом обсуждения пользователей Интернета.

Сайт kp.ru ранее публиковал видеообзор заключительного сезона саги.