Появились первые кадры заключительного сезона "Игры престолов"
Телеканал HBO опубликовал первые кадры восьмого сезона "Игры престолов". Фрагменты заключительного сезона популярного сериала стали частью трейлера главных проектов телеканала, выход которых намечен на 2019 год.
Помимо "Игры престолов", в видео вошли кадры из таких сериалов, как "Настоящий детектив", "Большая маленькая ложь" и "Хранители".
Первые кадры последнего сезона Игры престолов.
Выход на экраны последнего сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Данный сериал снимается с 2011 года по мотивам произведений писателя Джорджа Мартина. Популярность сериалу принес захватывающий сюжет: перипетии саги, включая неожиданные смерти некоторых главных героев, не раз становились объектом обсуждения пользователей Интернета.
Сайт kp.ru ранее публиковал видеообзор заключительного сезона саги.