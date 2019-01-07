2019-01-07T14:25:27+03:00
Политика

Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019

Владимир Путин и Нарендра Монди провели телефонные переговоры
Анна ЕГОРОВА
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В понедельник, 7 января, прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Политики поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, обсудили совместную борьбу с международным терроризмом и сотрудничество в других глобальных вопросах.

В конце разговора Владимир Путин пригласил Нарендру Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года.

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