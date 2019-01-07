Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019
Владимир Путин и Нарендра Монди провели телефонные переговоры
Изменить размер текста:
В понедельник, 7 января, прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Политики поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, обсудили совместную борьбу с международным терроризмом и сотрудничество в других глобальных вопросах.
В конце разговора Владимир Путин пригласил Нарендру Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года.