2019-01-07T15:32:45+03:00
Общество

Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством российского космонавта на МКС

Глава Русской православной церкви общается с Олегом Кононенко по видеосвязи [видеотрансляция]
Александр ДЖУМАЕВЛилия БУЛАТОВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит российского космонавта Олега Кононенко, находящегося на борту Международной космической станции (МКС), с РождествомПатриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит российского космонавта Олега Кононенко, находящегося на борту Международной космической станции (МКС), с РождествомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравляет российского космонавта Олега Кононенко, находящегося на борту Международной космической станции (МКС), с Рождеством. Общение главы Русской православной церкви с членом экипажа МКС проходит в формате видеоконференции, трансляцию которой проводит сайт kp.ru.

Патриарх Кирилл передает поздравления с Рождеством на МКС.Глава Русской Православной Церкви по видеосвязи поздравляет с Рождеством российского члена экипажа Международной космической станции Олега Кононенко.

Между тем космонавт Антон Шкаплеров, трижды встречавший Рождество на борту станции, рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, как на орбите встречают главный христианский праздник. По словам Шкаплерова, один из трех дополнительных выходных, которые могут выбрать космонавты и астронавты в течение полугода, как правило является Рождеством - 25 декабря или 7 января, в зависимости от вероисповедания.

"С утра в этот день обычно идут поздравления: из Роскосмоса, из центра подготовки космонавтов", - отметил Шкаплеров. В поздравлении космонавтов участвует и "космический настоятель" отец Иов, который часто приводит с собой церковный хор. "И нас поздравляют с Рождеством по видеоконференции. Затем в этот день по традиции идет связь с Патриархом. Разговариваем - бывает, что по часу", - рассказал космонавт.

После всех мероприятий космонавты собираются за "праздничным столом" в российском сегменте станции. В Рождество космонавты как правило употребляют в пищу продукты из так называемого "бонус контейнера", в который входят продукты, не входящие в рацион космонавтов. "Туда кладут сладости, все, что мы любим. И вот, эти вкусняшки достаем и делаем наш стол праздничным. Подарки на Рождество обычно друг другу не дарим - а вот на Новый год и дни рождения всегда готовим", - добавил Шкаплеров.

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