2019-01-07T15:14:24+03:00
Происшествия

В Афганистане в ходе столкновений с талибами* погиб 21 силовик

Бои правительственных сил с радикалами прошли в провинции Бадгис
Александр ДЖУМАЕВ
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По меньшей мере 21 боец афганских силовых структур погиб в результате серии столкновений с боевиками движения "Талибан"*По меньшей мере 21 боец афганских силовых структур погиб в результате серии столкновений с боевиками движения "Талибан"*Фото: REUTERS
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По меньшей мере 21 боец афганских силовых структур погиб в результате серии столкновений с боевиками движения "Талибан"*. Бои силовиков с талибами прошли в разных частях провинции Бадгис, расположенной на северо-западе страны; отмечается, что речь идет о самом кровопролитном столкновении в провинции за долгие месяцы

Как сообщает агентство Reuters, боевики атаковали два блокпоста правительственных сил, один из которых расположен на границе с Туркменистаном. По данным местных властей, погибли 14 полицейских и 7 бойцов проправительственного ополчения, еще девять силовиков получили ранения. В заявлении представителя властей провинции Бадгис также отмечается, что силовикам удалось ликвидировать 15 боевиков "Талибана" и ранить еще 10 бойцов движения.

Представители талибов, в свою очередь, заявили, что боевикам удалось захватить большое количество оружия. По их словам, потери силовиков составили 34 человека.

* "Талибан" - организация, запрещенная в России.

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