В Таиланде туристка из России попала в больницу в критическом состоянии

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:07:16+03:00

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Гражданка России была госпитализирована в госпиталь курортного города Паттайя в Таиланде. Ее состояние оценивается как тяжелое; в настоящий момент эвакуация женщины в Россию невозможна.

По данным российского посольства, речь идет о жительнице Москвы Ирине Соколовой 1978 года рождения. "Женщина погружена в медицинский сон, врачи оказывают ей всю возможную помощь", - приводит агентство РИА Новости слова представителя российской дипмиссии в Таиланде.

Сотрудник посольства добавил, что россиянка находится в лучшей больнице Паттайи, которая располагает самым современным оборудованием. "Это дорогая больница, а у Ирины, к сожалению, как и у многих приезжающих на отдых россиян, нет медицинской страховки. Ввиду тяжести состояния россиянки, по мнению врачей, ее транспортировка, включая даже перевод в другое медицинское учреждение, для нее просто опасна", - добавил дипломат.

Подруга Соколовой Наталья Лаврушкина, которая приехала на отдых в Таиланд вместе с ней, сообщила, что причиной госпитализации стала бактериально-вирусная пневмония. "Заболела Ирина не здесь, видимо, еще дома. Но длительный перелет и, наверно, резкая смена климата вызвали ускорение течения болезни. Ей стало плохо 2 января, и персонал гостиницы нам предложил поехать в больницу, нас привезли сюда", - добавила Лаврушкина.

В настоящий момент Соколова подключена к аппарату искусственного дыхания. Российские дипломаты делают все необходимое для обеспечения ее лечения.

Ранее сайт kp.ru сообщал о туристе из Барнаула, который скончался в Таиланде от лихорадки Денге. Врачи боролись за жизнь мужчины в течение месяца, однако у россиянина отказали внутренние органы.