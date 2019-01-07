Израиль не сможет продать Хорватии подержанные истребители из-за возражений США

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:22:31+03:00

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Сделка по продаже Хорватии 12 истребителей F-16C/D, ранее состоявших на вооружении ВВС Израиля, не состоится. Согласно контракту, прибыль Тель-Авива должна была составить 500 миллионов долларов США.

"На этой неделе в Хорватию отправятся генеральный директор минобороны Уди Адам и начальник отдела оборонного экспорта министерства Мишель Бен. Они должны официально известить хорватские власти об отмене сделки", - передает Девятый канал израильского телевидения. Отмечается, что причиной отмены контракта, заключенного в марте прошлого года, стали возражения США: Вашингтон может запретить продажу Израилем полученного им вооружения американского производства третьим странам.

По данным портала Axios, решение о запрете поставки истребителей Загребу связано с недовольством Вашингтона тем, что Израиль выступил в этой сделке в качестве конкурента американского ВПК: истребители, которые предполагалось продать Хорватии, были модернизированы силами оборонно-промышленного комплекса Израиля с использованием электронных средств и вооружения израильского производства.

В настоящий момент на вооружении хорватских ВВС состоят 12 истребителей МиГ-21, пять из которых были проданы Украиной, а оставшиеся семь прошли модернизацию на украинских предприятиях. По состоянию на 2018 год, часть этих самолетов небоеспособна.