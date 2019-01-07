Вооруженный грабитель напал на девушку, но она оказалась бойцом UFC

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:15:19+03:00

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Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Instagram фотографию симпатичной девушки и парня с окровавленным лицом. «Слева боец UFC Поляна Виана. А справа - человек, пытавшийся ее ограбить. Это была очень плохая идея» - объяснил Уайт.

Поляна выступает в первой наилегчайшей весовой категории. К своим 27 годам она добилась неплохих результатов - из 12 профессиональных боев она выиграла в 10-ти. Вот только к сожалению к себя об этом не знал житель Рио-де-Жанейро, который пытался ограбить девушку в одном из районов города.

Мужчина потребовал отдать ей телефон и припугнул, что у него с собой оружие. Спортсменка не растерялась: она дважды ударила преступника рукой, затем ногой, после чего провела удушающий прием и передала окровавленного и испуганного горе-грабителя подоспевшим полицейским.