Вооруженный грабитель напал на девушку, но она оказалась бойцом UFC
Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Instagram фотографию симпатичной девушки и парня с окровавленным лицом. «Слева боец UFC Поляна Виана. А справа - человек, пытавшийся ее ограбить. Это была очень плохая идея» - объяснил Уайт.
Поляна выступает в первой наилегчайшей весовой категории. К своим 27 годам она добилась неплохих результатов - из 12 профессиональных боев она выиграла в 10-ти. Вот только к сожалению к себя об этом не знал житель Рио-де-Жанейро, который пытался ограбить девушку в одном из районов города.
Мужчина потребовал отдать ей телефон и припугнул, что у него с собой оружие. Спортсменка не растерялась: она дважды ударила преступника рукой, затем ногой, после чего провела удушающий прием и передала окровавленного и испуганного горе-грабителя подоспевшим полицейским.