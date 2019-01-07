Украина подала иск против России в ЕСПЧ после ситуации в Керченском проливе

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:54:02+03:00

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Уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина опубликовал в Facebook первые страницы иска в Европейский суд по правам человека против России, который готовился «весь Святой вечер».

- Правительство Украины требует признать, что Россия нарушила права 24 моряков во время незаконного нападения на наши корабли в Керченском проливе и незаконно содержит их под стражей, - написал Лищина.

Он также пообещал, что все будет сделано для того, чтобы задержанные «вернулись из плена». В ФСБ же заявили, что украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники.

Напомним, 25 ноября 2018 года пять кораблей ВМС Украины, не имея специального разрешения, пересекли государственную границу РФ, направились в Керченский пролив и пытались прорваться к Крымскому мосту. Российские пограничники открыли огонь после того, как нарушители проигнорировали все предупреждения. 24 украинских моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

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ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники

Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности).