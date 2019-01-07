2019-01-07T18:20:17+03:00
Происшествия

На юге Москвы строители откопали снаряд времен Великой Отечественной войны

Саперы разрешили вывести боеприпас на полигон для уничтожения
Анна ЕГОРОВА
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Строители, осуществлявшие земляные работы в Москве по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 42, корпус 5, наткнулись на снаряд времен Великой Отечественной войны. Раскопки сразу остановили и вызвали саперов.

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России исследовали фугас и пришли к выводу, что опасность для населения он не представляет и его можно без рисков транспортировать.

- Боеприпас вывезли на полигон для дальнейшей утилизации, - сообщила пресс-служба МЧС России.

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