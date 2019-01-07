Стало известно, почему у берегов Турции затонул сухогруз с 13 людьми на борту
Сухогруз «Волга-Балт», затонувший у берегов Турции в понедельник, 7 января, не выдержал удара волны. Судно переломилось пополам и пошло ко дну в 80 км от города Самсун. Экипаж успел подать сигнал бедствия береговой охране. Об этом в интервью украинским СМИ рассказал глава Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
В момент крушения на борту находились 13 человек. Первоначально сообщалось, что среди моряков есть россияне. Но позже Посольство РФ в Турции опровергло эту информацию: команда состояла из 11 граждан Украины и двух граждан Азербайджана.
Погибли шесть членов экипажа, из них четверо - украинцы. Выживших доставили в различные больницы Самсуна. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.