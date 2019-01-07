2019-01-07T18:33:05+03:00
В мире

Стало известно, почему у берегов Турции затонул сухогруз с 13 людьми на борту

Судно «Волга-Балт» переломилось пополам
Анна ЕГОРОВА
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Сухогруз «Волга-Балт», затонувший у берегов Турции в понедельник, 7 января, не выдержал удара волны. Судно переломилось пополам и пошло ко дну в 80 км от города Самсун. Экипаж успел подать сигнал бедствия береговой охране. Об этом в интервью украинским СМИ рассказал глава Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В момент крушения на борту находились 13 человек. Первоначально сообщалось, что среди моряков есть россияне. Но позже Посольство РФ в Турции опровергло эту информацию: команда состояла из 11 граждан Украины и двух граждан Азербайджана.

Погибли шесть членов экипажа, из них четверо - украинцы. Выживших доставили в различные больницы Самсуна. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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