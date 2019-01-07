2019-01-07T18:49:48+03:00
Общество

В Лос-Анджелесе умер звезда сериалов Уильям Морган Шеппард

Британскому актеру было 86 лет
Анна ЕГОРОВА
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Звезда сериалов, британец Уильям Морган Шеппард скончался в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mirror. Актеру театра и кино было 86 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в «Докторе Кто», «Безумцах», «Трансформерах», «Престиже» и «Звездном пути».

Актер окончил Королевскую академию драматического искусства. В кино он пришел не сразу - 12 лет Шеппард работал помощником художника, участвовал в бродвейских постановках. Сниматься Шеппард начал только в 60-е годы. А в 80-е ему довелось поработать с именитым Дэвидом Линчев в его картине «Человек-Слон». Всего актер снялся более чем в 45 фильмах.

Кстати, сын Уильяма Шеппарда Марк - тоже актер (Кроули из сериала «Сверхъестественное»), он часто снимался вместе с отцом.

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