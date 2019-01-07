2019-01-07T19:23:53+03:00
Политика

Захарова рассказала о посещениях задержанного в Москве за шпионаж Пола Уилана

Пока что это сделали только представители США
Анна ЕГОРОВА
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Дипломаты из США уже посетили своего соотечественника Пола Уилана, который был с поличным взят в Москве 28 декабря 2018 года. Американцу предъявили обвинения в шпионаже. Сейчас встречи с ним добиваются посольства Канады и Великобритании, гражданином которых также является задержанный, - соответствующий запрос получили в МИД РФ. Есть у Уилана еще и ирландский паспорт.

- Если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам, - объяснила механизм предоставления доступа к Уилану официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводят РИА Новости.

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