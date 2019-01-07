Умер Николай Лисовой, один из авторов «Православной энциклопедии»

7 Янв. 2019 2019-01-07T22:24:48+03:00

Николая Лисового часто приглашали на телевидение в качестве эксперта. Фото: стоп-кадр spastv.ru

Изменить размер текста: A A

Умер Николай Лисовой - ученый, поэт, член Союза писателей России, соавтор «Православной энциклопедии». Его не стало в Москве на 73-м году жизни.

- Тема Рождества Христова, вообще тема дня рождения своего и друзей была одной из любимых тем Николая. И вот в Рождественскую ночь Господь призвал его к себе, - сказано в некрологе, опубликованном на сайте СПР.

При жизни Николай Лисовой был отмечен не только литературными премиями, но и наградами РПЦ (орденами Святого Владимира III степени, Святого Даниила III степени, Макарьевской премией) - помимо прочего, он являлся историком Церкви, долгое время выпускал ежедневную передачу «Православный календарь», вел пасхальные репортажи из Иерусалима.

Отпевание Николая Лисового состоится 10 января в 11 утра в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти Народного артиста России Ивана Бортника.