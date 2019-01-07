«Пожалуйста, организуйте мне бой!»: Макгрегор захотел драться с последним соперником Мейвезера

7 Янв. 2019 2019-01-07T23:11:52+03:00

Японский кикбоксер Тенсина Нацукава проиграл в первом же раунде

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Конор Макгрегор не упускает возможности уколоть своего заклятого соперника Флойда Мейвезера. Ирландец заявил, что хочет провести выставочный бой с кикбоксером из Японии Тенсином Нацукавой - последним соперником Мейвезера.

- Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Нацукавы. До лета. Пожалуйста, сделайте этом. С уважением, двукратный чемпион, - написал Макгрегор в своем Твиттере.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил ирландца и завершил карьеру, а Макгрегор взял паузу, вернулся в октябре и проиграл представителю России Хабибу Нурмагомедову.

В декабре 2018 года Мейвезер решил подзаработать и провел выставочный бой с Нацукавой. В первом же раунде после трех нокдаунов он отправил японца в нокаут.

Ранее сайт kp.ru писал, что Конор Макгрегор стал отцом второй раз.