2019-01-07T23:37:49+03:00
В мире

В США помиловали проститутку, осужденную за убийство клиента

Освобождения Синтои Браун, в 2006 году приговоренной к пожизненному заключению, добивалась Ким Кардашьян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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16-летняя Синтоя Браун получила пожизненный срок за проституцию и убийство клиента16-летняя Синтоя Браун получила пожизненный срок за проституцию и убийство клиентаФото: REUTERS
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Губернатор американского штата Теннесси Билл Хэслем помиловал Синтою Браун, которую в 2006 году приговорили приговоренной к пожизненному заключению за проституцию, убийство и ограбление клиента, передает агентство Reuters.

Осужденная выйдет на свободу в августе 2019 года, пробыв в тюрьме 15 лет. Отмечается, что после освобождения она еще десять лет должна будет соблюдать условия досрочного освобождения.

Синтоя Браун занималась проституцией с подросткового возраста, а когда ей было 16 лет, в 2004 году, убила и ограбила одного из своих клиентов, к которому приехала по вызову на дом. Как утверждали ее адвокаты, девушка видела, что у него много оружия, и в какой-то момент ей показалось, что он ее сейчас убьет, и выстрелила первой. Потом ограбила дом и сбежала.

Об этой истории узнала знаменитая американская модель Ким Кардашьян. Ей приговор, по которому осужденная могла просить об условно-досрочом освобождении только через 51 год, показался слишком суровым. В ноябре прошлого года она обратилась к своим адвокатам, чтобы те помогли девушке.

Вслед за Ким Кардашьян в поддержку Браун высказались и другие знаменитости США – в частности, рэпер Снуп Дог и певица Рианна.

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