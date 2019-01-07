2019-01-07T23:40:10+03:00
В мире

Два человека отказались возглавить Пентагон

Этот пост считается самым престижным в администрации США
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Желающих возглавить Пентагон пока не нашлосьЖелающих возглавить Пентагон пока не нашлосьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что должность главы Пентагона является самой престижной и влиятельной в администрации США, уже как минимум два человека отказались занять этот пост. Напомним, это место стало вакантным после того, как 1 января Джеймс Мэттис ушел с поста из-за разногласий с Дональдом Трампом по поводу вывода войск из Сирии. До этого Пентагон покинули еще несколько сотрудников - в том числе контр-адмирал в отставке Кевин Суини, руководивший аппаратом Пентагона с января 2007 года и пресс-секретарь Дана Уайт. Все они не смогли найти общий язык с президентом Соединенных Штатов.

Видимо, этого же побоялись и бывший сенатор от республиканцев Джон Кайл и генерал в отставке Джек Киан. По информации американской газеты Politico, указанные лица отказались от предложения Дональда Трампа возглавить Пентагон. Идание назвало их решение «особенно поразительным». Киана, кстати, в 2016 году уже приглашали возглавить минобороны США, но тогда он тоже не согласился.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США помиловали проститутку, осужденную за убийство клиента
«Пожалуйста, организуйте мне бой!»: Макгрегор захотел драться с последним соперником Мейвезера
Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис
Умер Николай Лисовой, один из авторов «Православной энциклопедии»
Порошенко забыл погладить штаны перед рождественским выступлением
Кевин Спейси в суде не ответил, признает ли вину в домогательствах к юноше
Ким Чен Ын мог тайно отправиться в Китай
Президент Всемирного банка досрочно уйдет в отставку 1 февраля
Переговоры Китая и США спровоцировали рост цен на нефть
Захарова рассказала о посещениях задержанного в Москве за шпионаж Пола Уилана
В Лос-Анджелесе умер звезда сериалов Уильям Морган Шеппард
Стало известно, почему у берегов Турции затонул сухогруз с 13 людьми на борту
На юге Москвы строители откопали снаряд времен Великой Отечественной войны
Трамп пожаловался, что «фэйковые СМИ» принижают его достижения
Украина подала иск против России в ЕСПЧ после ситуации в Керченском проливе
Вооруженный грабитель напал на девушку, но она оказалась бойцом UFC
Израиль не сможет продать Хорватии подержанные истребители из-за возражений США
Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было
В Таиланде туристка из России попала в больницу в критическом состоянии
Шесть человек погибли при крушении грузового судна у берегов Турции
Томос об автокефалии ПЦУ увезут обратно в Стамбул
Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством российского космонавта на МКС
В Афганистане в ходе столкновений с талибами* погиб 21 силовик
У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками
Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов
Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019
Военный переворот в Габоне не состоялся: мятежники арестованы