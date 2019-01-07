Два человека отказались возглавить Пентагон
Несмотря на то, что должность главы Пентагона является самой престижной и влиятельной в администрации США, уже как минимум два человека отказались занять этот пост. Напомним, это место стало вакантным после того, как 1 января Джеймс Мэттис ушел с поста из-за разногласий с Дональдом Трампом по поводу вывода войск из Сирии. До этого Пентагон покинули еще несколько сотрудников - в том числе контр-адмирал в отставке Кевин Суини, руководивший аппаратом Пентагона с января 2007 года и пресс-секретарь Дана Уайт. Все они не смогли найти общий язык с президентом Соединенных Штатов.
Видимо, этого же побоялись и бывший сенатор от республиканцев Джон Кайл и генерал в отставке Джек Киан. По информации американской газеты Politico, указанные лица отказались от предложения Дональда Трампа возглавить Пентагон. Идание назвало их решение «особенно поразительным». Киана, кстати, в 2016 году уже приглашали возглавить минобороны США, но тогда он тоже не согласился.
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