Виктория Скрипаль не верит в то, что ее сестра Юлия общается с близкими в России

8 Янв. 2019 2019-01-08T00:37:17+03:00

Племянница отравленного в Солсбери британского шпиона прокомментировала публикацию Daily Telegraph о своих дяде и кузине

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Племянница бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля, которого в марте прошлого года пытались отравить вместе с дочерью Юлией, сомневается в том, что ее двоюродная сестра действительно общается с близкими в России.

Как писал сайт kp.ru, ранее газета The Daily Telegraph опубликовала статью, в которой утверждается, что пропавшие после выписки из больницы Сергей и Юлия Скрипаль про-прежнему остаются на территории Соединенного Королевства, находятся под защитой местных спецслужб. А Юлии нашли работу и она якобы даже периодически созванивается с кем-то из самых близких друзей, которые отказываются рассказать о ней хоть какие-то подробности.

Комментируя эту публикацию, Виктория Скрипаль сказала, что есть один человек, которому «просто жизненно необходимо» пообщаться с Юлией, это ее бабушка и мама Сергея Скрипаля, которой уже 91 год.

«Она якобы связывается со своими подругами в Москве, которым якобы доверяет Скотланд-Ярд. Ну, это одна-единственная подруга Гульнара», - отметила Викория в беседе с ТАСС.

Женщина добавила, что у нее нет информации о том, связывалась ли Юлия с Гульнарой, утверждать по этому поводу она ничего не может. Но если кузина, как утверждает источник газеты, в самом деле разговаривала по телефону с подругой, то почему она не позвонила 91-летней женщине?

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Издание утверждает, что отравленный в британском Солсбери перебежчик и его дочь по-прежнему находятся на территории королевства и включены в программу защиты свидетелей (подробности).