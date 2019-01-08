2019-01-08T02:16:16+03:00
Политика

Помпео: Вывод войск из Сирии означает смену тактики США в борьбе с ИГ*

Однако главные цели Вашингтона на Ближнем Востоке не изменились, подчеркнул госсекретарь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил, что означат вывод американских войск из Сирии. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что выход военнослужащих Соединенных Штатов из САР значит смену «тактики» Вашингтона в борьбе с террористами из ИГ* и в противодействии Ирану.

«Речь идет о смене тактики – мы выводим две тысячи военных – но цели, которые мы преследовали в течение 24 месяцев работы действующей администрации, остались в полной мере прежними», - отметил глава госдепартамента.

Он уточнил, что, в частности, Штаты «продолжат укреплять союзы» на Ближнем Востоке для выполнения своих задач.

«Нет никаких изменений в том, что касается нашего настроя на нанесение поражения халифату или ИГ* по всему миру, не изменилась наша стратегия в противодействии Ирану», - заявил Майк Помпео, добавив, что США «по-прежнему нацелены на то, чтобы положить конец враждебному влиянию» Ирана.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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