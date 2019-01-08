2019-01-08T02:49:37+03:00
Политика

Эрдоган заявил о поражении ИГ* в Сирии

Президент Турции также сообщил, что у Анкары есть план нормализации ситуации в САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что террористы ИГ* потерпели полное поражение в Сирии, и теперь самое время налаживать в этой стране нормальную жизнь. Причем у Анкары есть собственный план нормализации ситуации в САР, который заключается в том, чтобы искоренить терроризм и обеспечить населению страны стабильное будущее.

Об этом турецкий лидер написал в статье для газеты The New York Times, в которой отметил, что по его мнению, вывод войск Соединенных Штатов с сирийской территории – это правильное решение. Однако он убежден, что вывод американских войск из Сирии «тщательно спланирован и осуществлен в сотрудничестве с подходящими партнерами, чтобы защитить интересы США, международного сообщества и сирийского народа». Причем Турция, по его словам, является «единственным государством, у которого есть силы и настрой для выполнения этой задачи».

Эрдоган уверяет, что его страна твердо «настроена победить» ИГИЛ* и «другие террористические группировки в Сирии», при этом он отмечает, что «с военной точки зрения, так называемое «Исламское государство»* в Сирии потерпело поражение».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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