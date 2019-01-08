В Большом Московском цирке акробат упал под копыта лошади
Посетители Большого Московского цирка на Вернадского стали свидетелями того, как во время новогоднего выступления на арене акробат Артем Лохматов упал с лошади – прямо под ее копыта.
Видео этого инцидента опубликовал в Instagram 7 января директор цирка Эдгард Запашный. Он также рассказал, что причиной стала не ошибка опытного наездника, просто конь споткнулся. При этом лошадь задела упавшего жокея левым задним копытом, и Лохматов получил травму лица, однако сознания не потерял. Сейчас он чувствует себя уже хорошо.
Эдгард Запашный также отметил, что «жокей, джигит, акробат и жонглёр» Артем Лохматов уже много лет работает в Большом Московском цирке месте со своей супругой Татьяной Петровой.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о трагедии, которая в феврале прошлого года случилась в городе Элиста во время выступления цирка Мстислава Запашного: с большой высоты сорвался воздушный акробат Антон Мартынов, выполнявший трюк в паре со своим братом-близнецом.
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