Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в ее квартире в Сиднее
Полиция Сиднея расследует обстоятельства гибели известной австралийской топ-модели, дизайнера и актрисы Аннализы Браакензик, чье тело было обнаружено в ее квартире.
Знакомые девушки обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже после бесплодных попыток связаться ней в течение нескольких последних дней. В воскресенье, 6 января, Анализу обнаружили мертвой в ее сиднейской квартире. По версии полиции, известная модель покончила с собой, передает местное издание News.com.au.
Отмечается, что в апреле прошлого года девушка пережила тяжелый развод с биржевым маклером Дэнни Голдбергом, после чего долго боролась с депрессией, а в последние месяцы часто рассказывала в соцсетях о «сложном» и «пугающем» периоде в жизни, благодарила друзей и подписчиков за поддержку.
Аннализа Браакензик снималась для американского журнала Cosmopolitan и итальянского Maxim, занималась дизайном ювелирных изделий, нижнего белья и одежды для сна. Кроме того, модель сыграла австралийских сериалах «Пицца», «Домой и в путь», «Двадцать к одному» и «Сыщик 101».
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