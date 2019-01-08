2019-01-08T04:29:14+03:00
В мире

Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в ее квартире в Сиднее

Полиция считает, что Аннализа Браакензик совершила самоубийство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция считает, что Аннализа Браакензик совершила самоубийство. Фото: Facebook/Annalise BraakensiekПолиция считает, что Аннализа Браакензик совершила самоубийство. Фото: Facebook/Annalise Braakensiek
Изменить размер текста:

Полиция Сиднея расследует обстоятельства гибели известной австралийской топ-модели, дизайнера и актрисы Аннализы Браакензик, чье тело было обнаружено в ее квартире.

Знакомые девушки обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже после бесплодных попыток связаться ней в течение нескольких последних дней. В воскресенье, 6 января, Анализу обнаружили мертвой в ее сиднейской квартире. По версии полиции, известная модель покончила с собой, передает местное издание News.com.au.

Отмечается, что в апреле прошлого года девушка пережила тяжелый развод с биржевым маклером Дэнни Голдбергом, после чего долго боролась с депрессией, а в последние месяцы часто рассказывала в соцсетях о «сложном» и «пугающем» периоде в жизни, благодарила друзей и подписчиков за поддержку.

Аннализа Браакензик снималась для американского журнала Cosmopolitan и итальянского Maxim, занималась дизайном ювелирных изделий, нижнего белья и одежды для сна. Кроме того, модель сыграла австралийских сериалах «Пицца», «Домой и в путь», «Двадцать к одному» и «Сыщик 101».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смерть на яхте миллиардера: почему погибла 20-летняя австралийская модель

В Греции расследуют таинственную смерть восходящей звезды Инстаграма Шинейд Макнамары. Семья уверена – девушка не могла совершить самоубийство. Что стало причиной гибели – несчастная любовь или конфликт с коллегами? (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ким Чен Ын пробудет в Китае до 10 января
В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
В Большом Московском цирке акробат упал под копыта лошади
Эрдоган заявил о поражении ИГ* в Сирии
Помпео: Вывод войск из Сирии означает смену тактики США в борьбе с ИГ*
В Германии вернули на службу в полиции девушку, уволенную за слишком откровенные фото в соцсетях
В Россию идут аномальные морозы
Виктория Скрипаль не верит в то, что ее сестра Юлия общается с близкими в России
Пентагон заявил, что корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море законно
Два человека отказались возглавить Пентагон
В США помиловали проститутку, осужденную за убийство клиента
«Пожалуйста, организуйте мне бой!»: Макгрегор захотел драться с последним соперником Мейвезера
Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис
Умер Николай Лисовой, один из авторов «Православной энциклопедии»
Порошенко забыл погладить штаны перед рождественским выступлением
Кевин Спейси в суде не ответил, признает ли вину в домогательствах к юноше
Ким Чен Ын мог тайно отправиться в Китай