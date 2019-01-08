Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в ее квартире в Сиднее

8 Янв. 2019 2019-01-08T04:29:14+03:00

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Полиция Сиднея расследует обстоятельства гибели известной австралийской топ-модели, дизайнера и актрисы Аннализы Браакензик, чье тело было обнаружено в ее квартире.

Знакомые девушки обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже после бесплодных попыток связаться ней в течение нескольких последних дней. В воскресенье, 6 января, Анализу обнаружили мертвой в ее сиднейской квартире. По версии полиции, известная модель покончила с собой, передает местное издание News.com.au.

Отмечается, что в апреле прошлого года девушка пережила тяжелый развод с биржевым маклером Дэнни Голдбергом, после чего долго боролась с депрессией, а в последние месяцы часто рассказывала в соцсетях о «сложном» и «пугающем» периоде в жизни, благодарила друзей и подписчиков за поддержку.

Аннализа Браакензик снималась для американского журнала Cosmopolitan и итальянского Maxim, занималась дизайном ювелирных изделий, нижнего белья и одежды для сна. Кроме того, модель сыграла австралийских сериалах «Пицца», «Домой и в путь», «Двадцать к одному» и «Сыщик 101».

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